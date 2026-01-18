Скончался немецкий фотограф, друг Пскова Хартмут Гроссер

16 января на 86-м году жизни скончался верный друг Пскова, фотограф Хартмут Гроссер из породнённого города Нойса в Германии, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Фотография Максима Гончарова

Хартмут Гроссер родился 22 января 1940 года. Слова его отца, немецкого военнопленного «Не видел города, красивее Пскова!» привели его в Псков и определили всю его дальнейшую жизнь.

Впервые он посетил город в далёком 1991 году. Хартмут Гроссер, по профессии учитель, был ещё и страстным фотографом. В этом же году были установлены профессиональные и дружеские связи между фотохудожниками Пскова и Нойса, которые продолжаются до сих пор.

Хартмут Гроссер был одним из инициаторов и активнейшим участником этих связей, множества фотовыставок как в Пскове, так и за рубежом, популярного в Пскове Международного фотофестиваля «Цвет белой стены».

«Фотоработами человека, влюбленного в Россию и Псков, в русских людей, Хартмут Гроссер внес неоценимый вклад в примирение, устранение непонимания и предрассудков между людьми», - поделились в администрации.

Хартмут Гроссер находился у самых истоков создания Общества содействия развитию связей между породнёнными городами Псков и Нойс в 1990 году. Активным членом этого общества он оставался до конца своих дней.

Прекрасно владел русским языком, изучив его уже в немолодом возрасте. Он интересовался историей и культурой Пскова и России, выступал с докладами по эти темы за рубежом. Своей деятельностью он в значительной мере способствовал развитию партнерских и дружеских связей между жителями породнённых городов Пскова и Нойса.

К сожалению, последние годы и месяцы жизни были для него тяжёлыми, но Хартмут Гроссер прожил достойную жизнь.

«Своими добрыми делами он навсегда оставил живую память о себе в Пскове, городе, который он любил. Его псковские друзья-фотографы, все, кто был лично знаком и сотрудничал с этим замечательным, умным и доброжелательным человеком, будут помнить его с искренней благодарностью. От имени псковичей выражаем родным и близким Хартмута Гроссера слова глубокого, сердечного соболезнования в связи с его кончиной», - выразили соболезнования в администрации.