 
Общество

Скончался немецкий фотограф, друг Пскова Хартмут Гроссер

0

16 января на 86-м году жизни скончался верный друг Пскова, фотограф Хартмут Гроссер из породнённого города Нойса в Германии, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Фотография Максима Гончарова 

Хартмут Гроссер родился 22 января 1940 года. Слова его отца, немецкого военнопленного «Не видел города, красивее Пскова!» привели его в Псков и определили всю его дальнейшую жизнь.  

Впервые он посетил город в далёком 1991 году.  Хартмут Гроссер, по профессии учитель, был ещё и страстным фотографом.  В этом же году были установлены профессиональные и дружеские связи между фотохудожниками Пскова и Нойса, которые продолжаются до сих пор.  

Хартмут Гроссер был одним из инициаторов и активнейшим участником этих связей, множества фотовыставок как в Пскове, так и за рубежом, популярного в Пскове Международного фотофестиваля «Цвет белой стены».

«Фотоработами человека, влюбленного в Россию и Псков, в русских людей, Хартмут Гроссер внес неоценимый вклад в примирение, устранение непонимания и предрассудков между людьми», - поделились в администрации.

Хартмут Гроссер находился у самых истоков создания Общества содействия развитию связей между породнёнными городами Псков и Нойс в 1990 году. Активным членом этого общества он оставался до конца своих дней.  

Прекрасно владел русским языком, изучив его уже в немолодом возрасте.  Он интересовался историей и культурой Пскова и России, выступал с докладами по эти темы за рубежом.  Своей деятельностью он в значительной мере способствовал развитию партнерских и дружеских связей между жителями породнённых городов Пскова и Нойса.

К сожалению, последние годы и месяцы жизни были для него тяжёлыми, но Хартмут Гроссер прожил достойную жизнь.  

«Своими добрыми делами он  навсегда оставил живую память о себе в Пскове, городе, который он любил.   Его псковские друзья-фотографы, все, кто был лично знаком и сотрудничал с этим замечательным, умным и доброжелательным человеком, будут помнить его с искренней благодарностью.  От имени псковичей выражаем родным и близким  Хартмута Гроссера слова глубокого, сердечного соболезнования в связи с его кончиной», - выразили соболезнования в администрации.   

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026