 
Общество

424 школьника из Псковской области вышли в заключительный тур олимпиады «Звезда»

В ПсковГУ и великолукской школе №12 ребята приняли участие в заключительном этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», сообщил  куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

 

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Финальная часть стартовала сегодня с истории. Всего в заключительный тур по разным дисциплинам вышли 424 школьника из Псковской области.

Задания по предметам в очном режиме дети будут выполнять до 28 марта, а онлайн — до 1 марта. Победа в олимпиаде дает школьникам льготы при поступлении в вузы.

В этом учебном году на Псковщине в отборочном туре «Звезды» участвовало рекордное количество школьников – 1200. Написали ребята из Пскова, Великих Лук, Невеля, Себежа, Опочки и Локни.

Олимпиаду «Звезда» в Псковской области проводит региональное отделение Союза машиностроителей вместе с ПсковГУ и партнерами.
 

