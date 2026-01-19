 
Общество

В РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока 

0

Авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Red Wings и другие эксплуатанты получили 10 восстановленных пассажирских и грузовых Ту-204-214, Ан-148 и Ил-96, рассказали в «Ростехе».

В 2026–2027 годах будут переданы эксплуатантам еще два восстановленных Ту-204. Кроме того, количество летающих на регулярных маршрутах двухпалубных Boeing 747 может удвоиться. Так, авиакомпания «Россия» планирует добавить к двум действующим широкофюзеляжным лайнерам еще два, доставшиеся ей после банкротства «Трансаэро» в 2015–2016 годах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

Boeing 747 могут использоваться на разных направлениях в зависимости от коммерческой нагрузки. В 2025 году они чаще всего летали на Дальний Восток и в Сочи, пишут «Известия».

Восстановление законсервированных лайнеров — это попытка восполнить наметившийся дефицит техники, рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026