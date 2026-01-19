В РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока 

Авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Red Wings и другие эксплуатанты получили 10 восстановленных пассажирских и грузовых Ту-204-214, Ан-148 и Ил-96, рассказали в «Ростехе».

В 2026–2027 годах будут переданы эксплуатантам еще два восстановленных Ту-204. Кроме того, количество летающих на регулярных маршрутах двухпалубных Boeing 747 может удвоиться. Так, авиакомпания «Россия» планирует добавить к двум действующим широкофюзеляжным лайнерам еще два, доставшиеся ей после банкротства «Трансаэро» в 2015–2016 годах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

Boeing 747 могут использоваться на разных направлениях в зависимости от коммерческой нагрузки. В 2025 году они чаще всего летали на Дальний Восток и в Сочи, пишут «Известия».

Восстановление законсервированных лайнеров — это попытка восполнить наметившийся дефицит техники, рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков.

