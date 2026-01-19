 
Общество

МВД: Мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты

Мошенники под видом «Госуслуг» отправляют пользователям письма с «запросом» на обновление электронной почты с поддельным номером телефона техподдержки, чтобы заставить жертву самой позвонить им, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки"», - говорится в сообщении.

Как видно из материалов, опубликованных в Telegram-канале ведомства, злоумышленники под видом техподдержки «Госуслуг» отправляют пользователю на почту письмо с «запросом» на обновление электронной почты с поддельным номером телефона техподдержки.

В ведомстве объяснили, что мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС, однако все это обман, пишет РИА Новости.

«Единственный адрес, с которого вам могут написать "Госуслуги", - no-reply@gosuslugi.ru», - заключили в МВД.

