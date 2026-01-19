 
Общество

Скончался экс-главврач великолукской больницы Игорь Залепа

0

В Великих Луках скончался экс-главврач великолукской больницы Игорь Залепа.

Игорь Залепа родился 23 января 1964 года. В 1986 году окончил Первый Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт имени академика И. П. Павлова.

Трудовую деятельность посвятил здравоохранению. Работал главным врачом НУЗ «Узловая больница» на станции Великие Луки, позже возглавлял Великолукскую городскую больницу.

Коллеги и пациенты запомнят его как профессионального и ответственного руководителя, пишет Luki.ru.

