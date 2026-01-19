«Дневной дозор»: Крещенские купания — «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Крещенские купания - "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Праздник Святого Богоявления, или Крещения Господня, — один из древнейших в христианстве. Ежегодно Русская православная церковь отмечает Крещение 19 января. Омовение в ледяной воде в специальных прорубях («иорданях») состоялось вечером 18-го и утром 19 января. Купание символизирует духовное очищение и избавление от грехов. Но действительно ли погружение в прорубь является неотъемлемой частью церковного праздника? И имеет ли вообще купание в «иорданях» отношение к Русской православной церкви?

Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, около 13% жителей региона планировали окунуться в освященную прорубь в ночь на 19 января. Но какой смысл «купающиеся» вкладывают в это омовение?

В программе «Дневной дозор» мы решили найти ответы на вопросы: крещенские купания — это народная традиция или неотъемлемая часть христианского праздника? Есть ли риски для здоровья от окунания в купель? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, священник Артемий Лутченко назвал современные «крещенские купания» экстремальным развлечением, не имеющим никакого отношения к церковному проживанию этого дня. По его словам, это народная традиция, которая возникла вокруг церковного праздника. Также священник рассказал, можно ли «смыть» с себя грехи омовением в купели.

«Давайте, во-первых, разделим вопрос купания и праздника. Обычно у большинства людей слово «крещение» ассоциируется с крещенскими купаниями, но все-таки явление купаний, говоря современным языком, это экстремальное развлечение на праздник. Оно никак не связано с церковным проживанием этого дня. Это некая народная традиция, которая возникла вокруг церковного праздника. Очень формальное явление, например, как красить яйца на Пасху, хотя нигде, ни в каких церковных книгах не написано, что это необходимый элемент праздника. Или, например, перед Великим постом на Масленицу гуляния — это тоже некое народное проживание духовного события, будем так говорить. Так и здесь, поскольку сама священная история праздника Крещения связана с водой, когда Господь Иисус Христос пришёл к Иоанну Крестителю, а Иоанн Креститель — это был такой человек в древнем Израиле, пророк, который призывал людей к покаянию, то есть к тому, чтобы они изменили свою жизнь, отказались от греха и встали на путь исправления жизни. Это было некое желание людей. Те, кто хотел, приходили к нему, исповедовали перед ним свои грехи, и он в знак того, что их исповедание принято и Бог даёт им начало новой жизни, их крестил. Слово «крещение» — старинное слово, обозначающее мытьё. И он их купал в реке Иордан. Надо сказать, что Иордан — это Палестина, и даже зимой там нет никаких прорубей и льда, там не холодно, то есть это совершенно другая ситуация, не как у нас. И крещение было однократным. Если спросить людей, зачем они купаются на Крещение, если не брать совсем простой ответ «так принято» или «это прикольно», то лишь некоторые скажут «чтобы очистить грехи». Те грехи, которые можно было очистить омыванием святой водой, уже очищены в момент того самого крещения, которое над нами в церкви совершалось один раз в жизни. Все остальные грехи, которые мы приносим в свою жизнь, их, увы, таким простым способом, как окунание в прорубь, никак не смыть. Это другая история. Гораздо более сложная. Я отнюдь не говорю, что это плохо или неправильно, но если оно без веры совершается, то немножко впустую. Если здоровье позволяет, да, пожалуйста, езжай, окунись в прорубь, ничего в этом плохого нет. В каком-то смысле это элемент аскетического упражнения, некое преодоление себя, страха перед неприятными ощущениями. Но если это просто так, то вырождается в экстрим, потрогать смерть немножко, пощекотать себя».

А вот руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак считает народную традицию погружаться в иордани хорошей. Но сам «окунуться» пока не решается.

«Это хорошее позитивное мероприятие, которое объединяет нас вокруг этого праздника, хороших и светлых традиций. Каждый год я хочу тоже принять участие в крещенских купаниях и окунуться в прорубь. Однако по различным причинам у меня это сделать не получается. Конечно, основная причина — это холодная вода. Поэтому я для себя пока ещё такое решение не принял, но тех людей, которые могут найти в себе мужество раздеться на морозе и окунуться в воду, конечно же, я очень уважаю и, наверное, когда-то к ним тоже присоединюсь».

Председатель Псковского регионального отделения Союза женщин, известный псковский журналист Наталья Никифорова акцентировала внимание на том, что «крещенские купания» — это традиция родом из Иордании, где и климат более теплый, и температура воды безопасна для «омовения». А окунание в прорубь неподготовленных людей в наших широтах вызывает у нее смешанные эмоции.

«У меня двоякое отношение к этому. Если брать с точки зрения религии, то проходило крещение в реке Иордан, где соответствующий климат и температура, наверное, это нормально. То, что у нас это происходит именно в крещенские дни, выпадает на крещенские морозы в России, это, конечно, дело и выбор каждого лично. Если люди занимаются моржеванием и готовы к тому, чтобы в купели проводить свои обряды, — Бога ради. Я повторяюсь, каждый должен принять для себя решение. Но незакалённым людям, наверное, я бы не посоветовала проводить такой обряд именно в морозы. Можно еще отметить момент, гуляет видео, где мужчина окунает маленького ребёнка в крещенскую купель в морозные дни, что тоже вызывает очень много вопросов. Насколько это вообще полезно? Потому что любое закаливание — это очень долгая процедура, требующая времени, специальной подготовки, специальных знаний. Второй момент — каждый человек ощущает свой организм, чувствует, что ему в этой жизни больше подходит».

А вот заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов ежегодно окунается в «иордань» в период крещенских купаний и считает, что такие температурные перепады положительно сказываются на организме человека.

«В обеденный перерыв приеду к Мирожскому монастырю и буду окунаться, что и делаю каждый год. Народные традиции родились из религиозных. Вначале Крещение было, а потом посчитали, что это народные традиции, поэтому и организовываются такие общественные купели, где можно безопасно окунуться в воду. Каждый о своём подумает, сделает выводы для себя какие-то. Силком никого не гонят, все добровольно идут. Вода оказывает на организм только положительное воздействие. Когда человек связан с водой, она благотворно влияет на организм, так как наше тело состоит на 80% из воды. Я думаю, это нормально и полезно как для организма, так и для его реакции на перепады температуры. Они стимулируют внутренние силы организма для самосохранения. Я считаю, что это нормально».

Псковский спортсмен, директор фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев не разделяет эйфории от холодной воды в проруби у тех, кто окунается в крещенские купели ежегодно.

«Честно скажу, я никогда в этом не принимал участие и не собираюсь. То есть, что касается холодной воды, то несколько раз попытки моржевать у меня были и залезать в холодную воду. Но того кайфа, который испытывают «моржи», и в том числе есть среди них мои близкие друзья, знакомые, и они от этого кайфуют и рассказывают, как это здорово, я этого не ощутил, поэтому я от этого далёк».

Пока сторонники и противники погружения в иордань спорят между собой, ответственные службы готовились к крещенской ночи. Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин посоветовал всем желающим погрузиться в воду на «крещенские купания» использовать разрешенные и безопасные места для «омовения», которые были заранее опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Как должна выглядеть купель? Какие должны быть обеспечивающие подразделения? Мы эти все рекомендации каждый раз направляем в муниципальные образования и по этим рекомендациям работаем. На данный момент крещенские купания проходят в Пскове на пляже у Мирожского монастыря, у реки Мирожки, в Великих Луках, в Псковском районе два места, в Гдовском районе, в Дедовичах, в Новоржеве, в Пушкинских Горах. Почему важно именно смотреть на сайт нашего главного управления, на сайты муниципалитетов и идти в именно официальные места? Потому что будет указано время, место и, соответственно, в этот период времени и в этом месте будут дежурить все необходимые структуры, службы, спасатели, полиция, обеспечивающие подразделения, скорая помощь. Это будет наиболее максимальный безопасный выбор, если жители хотят наш замечательный русский обряд провести. Поэтому призываю всех определиться: если в итоге душа лежит, смотрим официальные разрешённые места и указанное время, в которое можно будет обряд крещения провести. Мы всегда подстрахуем, поможем. В прошлом году более 2000 человек у нас, насколько я помню, на обряд в Крещение пришли. Посмотрим, сколько у нас в этом году».

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков сообщил, что, к счастью, за все его время работы в нашем регионе помощь бригады скорой помощи псковичам во время крещенских купаний не требовалась, но несмотря на это бригады медиков все равно будут дежурить у всех официально разрешенных купелей. Также Денис Сачков напомнил псковичам о том, в каких случаях совершать «омовение» в купели не рекомендуется.

«Человек может быть морально, физически не подготовлен, но тот, кто идёт в прорубь, чётко должен знать, что он абсолютно здоров. Окунание в холодную воду всегда связано со спазмом периферических сосудов. Естественно, если у человека есть какие-то проблемы с давлением, с сердцем, эти проблемы могут вылезти сразу на первый план. Поэтому я рекомендовал бы тем, кто собирается купаться в этом году, в последующие годы - проверять своё здоровье. Хотя бы для начала проходить диспансеризацию, чтобы знать, что ты здоров. Спазм сосудов всегда негативно сказывается при наличии определённых заболеваний. Вот это радиослушатели должны знать точно. А мы со своей стороны будем дежурить и будем блюсти здоровье наших граждан».

В программе представители церкви, политические деятели, спортсмены делились мнениями о том, чем являются для них крещенские купания. Абсолютное большинство наших собеседников воспринимают зимние погружения в купель как добрую народную традицию, возникшую вокруг церковного праздника. Бросают вызов своему организму и погружаются в ледяную воду в крещенские морозы немногие, об этом можно судить и по итогу программы. И, может быть, это и неплохо, ведь прозвучали сегодня и слова о том, что как бы морально человек не был готов к резким температурным перепадам, если его здоровье ослаблено, такое омовение будет во вред, а не во благо.

Александра Братчикова