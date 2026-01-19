 
Общество

Юные псковичи посетили рождественскую елку в Гостином Дворе

Около 30 ребят из Псковской области стали участниками рождественской елки «Сила в правде и в единстве», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Праздничное мероприятие прошло в Гостином Дворе Москвы. В столицу ребята отправились в сопровождении представителей регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. Поездка состоялась при поддержке правительства Псковской области.

В праздничном мероприятии приняли участие дети участников специальной военной операции и других локальных конфликтов. Для маленьких гостей организаторы новогоднего представления подготовили насыщенную развлекательную программу.

Ребята приняли участие в интерактивной программе и посмотрели музыкальное театрализованное представление, по окончании которого юные зрители получили подарки.

В рамках визита в Москву псковская молодежь также посетила главные достопримечательности столицы.

