 
Общество

Лекцию «Псков в событиях 1941 года» прочтут в библиотеке имени Курбатова

0

Региональный центр по сохранению исторической памяти приглашает на лекцию «Когда началась война: Псковская область в первые дни Великой Отечественной», которая пройдет сегодня в 17:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

На лекции слушатели узнают, как развивались события в Псковской области в первые дни войны, с какими вызовами столкнулись жители региона летом 1941 года, какие решения принимались местными властями и военным командованием.

Научпоп-лекция будет понятна и интересна слушателям всех поколений, считают организаторы. Лектором выступит учитель истории и обществознания лицея №4, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023» Иван Марченко.

Записаться на мероприятие можно на официальном сайте библиотеки.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026