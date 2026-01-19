Лекцию «Псков в событиях 1941 года» прочтут в библиотеке имени Курбатова

Региональный центр по сохранению исторической памяти приглашает на лекцию «Когда началась война: Псковская область в первые дни Великой Отечественной», которая пройдет сегодня в 17:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

На лекции слушатели узнают, как развивались события в Псковской области в первые дни войны, с какими вызовами столкнулись жители региона летом 1941 года, какие решения принимались местными властями и военным командованием.

Научпоп-лекция будет понятна и интересна слушателям всех поколений, считают организаторы. Лектором выступит учитель истории и обществознания лицея №4, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023» Иван Марченко.

Записаться на мероприятие можно на официальном сайте библиотеки.