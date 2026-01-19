Псковичи могут посетить семинар знаменитого философа Сатьи Дас

Лекция от знаменитого российского лектора и философа Сатьи Дас (Сергея Яковлева) «Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи» (18+) пройдет в псковском «Ледовом дворце» 24 апреля в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

По мнению философа, жизнь — это не «одна большая проблема», а сотни мелких деталей. И каждая из них имеет значение. За два часа гости семинара смогут по-новому посмотреть на самые сложные ситуации; поймут причины своих страхов и конфликтов; получат инструменты, которые можно применять сразу.

Семинар состоится 24 апреля 2026 года в 19:00 по адресу: город Псков, улица Балтийская, дом 11, деревня Борисовичи «Ледовый дворец».