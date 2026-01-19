Рабочий день детских садов предложили продлить до восьми вечера

Зампред комиссии Общественной палаты по вопросам демографической политики Наталья Москвитина высказала мнение о необходимости продления рабочего графика детских садов до восьми вечера. По её словам, современный режим функционирования дошкольных учреждений не удовлетворяет потребности современных семей.

Наталья Москвитина пояснила, что необязательно присутствие педагогов непосредственно в группах, однако важно обеспечить присутствие младших сотрудников, таких как помощники воспитателей или няни.

Зампред комиссии Общественной палаты по вопросам демографической политики обратила внимание на остроту проблемы, обусловленную несогласованностью рабочих графиков. Детские сады зачастую прекращают свою работу задолго до окончания трудового дня родителей, кроме того, значительное количество времени занимает путь до дошкольного учреждения, пишет Vologda-poisk.ru.

Эксперт отметила, что эта ситуация негативно сказывается на уровне рождаемости. Семьи, обременённые ипотечными обязательствами и имеющие одного ребёнка, нередко отказываются от идеи родить ещё одного малыша именно потому, что действующий график работы детских садов создаёт дополнительные трудности и неудобства.