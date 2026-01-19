В Великолукском округе официально открылся сезон подледной рыбалки

Долгожданный сезон зимней рыбалки официально стартовал в Великолукском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

По словам главы, в связи с устойчивыми морозами распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Великолукского муниципального округа с 19 января снят запрет выхода на лед. Это значит, что теперь можно смело отправляться на любимые водоемы, соблюдая все меры предосторожности.