 
Общество

В Великолукском округе официально открылся сезон подледной рыбалки

0

Долгожданный сезон зимней рыбалки официально стартовал в Великолукском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

По словам главы, в связи с устойчивыми морозами распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Великолукского муниципального округа с 19 января снят запрет выхода на лед. Это значит, что теперь можно смело отправляться на любимые водоемы, соблюдая все меры предосторожности.

«Желаю всем рыбакам богатых уловов. Пусть каждый выход на лед дарит радость, а свежий морозный воздух заряжает бодростью и отличным настроением!», — написал Алексей Кузьмин.
