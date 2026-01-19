Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО

Госдума 20 января рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ.

«Совет Государственной думы определил 20 января датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции», - сказал председатель журналистам по итогам заседания Совета

Вячеслав Володин также отметил, что в случае, если работодатель вынужден будет принимать решение о сокращении штата, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. По его словам, это позволит дополнительно защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость.

Председатель также напомнил, что поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в работе Госдумы, пишет РИА Новости. Он уточнил, что с 2022 года принято 154 закона в данной области.