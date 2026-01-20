 
Общество

В России было ликвидировано более 35 тысяч предприятий общепита за 2025 год

0

Крупные предприятия общепита начали сокращать количество своих заведений. В Москве с конца 2025 года по настоящее время присутствие на рынке оптимизировали «Шоколадница» — закрыто около 20 ресторанов, «Ростикс» прекратил работу порядка 25 точек, «Якитория» — восьми, Menza — двух и другие.

Полностью ушли с рынка «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню». Прекратили свою работу известные столичные рестораны «Валенок» и The Toy.

По данным исследования проекта «Контур.Фокус», всего за прошлый год в России было ликвидировано 35,4 тысячи предприятий общепита — почти на 10% больше, чем в 2024-м. В их числе 27,8 тысяч ресторанов, 6,25 тысяч кафе, 1,9 тысяч баров. Согласно документу, который есть у «Известий», отрасль замедлила свой рост — с 5,52% в 2024-м до 4,62% в 2025-м.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026