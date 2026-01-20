 
Общество

В Польше откажутся от понятий «муж» и «жена»

0

Определения «муж» и «жена» уберут из свидетельств о браке в Польше, заменив их понятиями «первый супруг» и «второй супруг», сообщили в Министерстве информатизации.

«Министр Кшиштоф Гавковский подписал распоряжение произвести изменения в документах, которые касаются гражданского состояния», — рассказали там.

В ведомстве отметили, что после проведения соответствующей реформы в свидетельствах о регистрации брака люди, создавшие семью, будут указываться не как «муж» и «жена», а как «первый супруг» и «второй супруг».

В Министерстве информатизации уточнили, что такие изменения необходимы для того, чтобы иметь возможность выдавать свидетельства о браке лицам одного пола, которые заключили свой союз в других странах, но хотят легализовать его в Польше, пишет РИА Новости.

Суд ЕС в ноябре обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других государствах Евросоюза, несмотря на то что польское национальное законодательство не предусматривает такую форму семьи.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026