Встреча в память о Холокосте состоится в псковском Доме молодежи 23 января

Центр волонтеров Победы приглашает на мероприятие, посвященное памяти о Холокосте, оно состоится 23 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодежи.

Изображение: группа сети «ВКонтакте» «Дом молодёжи | Псковская область»

Встреча начнется в 16:30 в Доме молодежи на третьем этаже. Участники посмотрят документальный фильм о Холокосте, а затем примут участие в интеллектуальной игре «Холокост на Псковской земле».

В игре будут обсуждаться судьбы еврейских общин на Псковщине, места памяти и личные истории спасения. Формат квиза — командный.

Участникам необходимо собрать команды из шести человек. Для регистрации нужно написать в личные сообщения сообщества «Дом молодёжи | Псковская область» сети «ВКонтакте».