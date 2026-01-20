«Беседка»: Поиск и привлечение ресурсов на общественные инициативы

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

А поговорим мы сегодня о проекте «Проектный интенсив». Он будет реализовываться в текущем году при финансовой поддержке правительства Псковской области. В чем актуальность проекта, каковы его основные задачи, целевая аудитория, мероприятия и возможности, расскажет директор автономной некоммерческой организации «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой. Ведущая — Татьяна Иванова.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.