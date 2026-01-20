 
Общество

В Псковской области запустили проект «Социальная столовая ЛДПР»

0

Активисты Псковского регионального отделения ЛДПР организовали раздачу горячего питания для нуждающихся земляков, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ЛДПР

«ЛДПР не делит людей по взгляду или статусу, ведь главная задача наших партийцев – помочь тем людям, которые по различным жизненным обстоятельствам попали в беду», - подчеркнули в отделении. 

Первая раздача горячего питания в рамках проекта «Социальная столовая ЛДПР» была приурочена к великому празднику Крещения Господня. Сотрудники регионального отделения и активисты партии под руководством координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Антона Минакова организовали точку питания, где раздавали сытный ужин собственного приготовления, а также угощали горячим чаем и сладостями.

«Псковское региональное отделение ЛДПР постоянно ищет новые способы помощи нашим землякам. Помимо законодательной деятельности, мы также не забываем работать непосредственно с людьми. И в начале этого года мы решили запустить новый проект – "Социальная столовая ЛДПР". Сегодняшняя раздача горячего питания не останется разовой акцией. Мы продолжим регулярно организовывать такие точки питания для малоимущих и тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию», - прокомментировал Антон Минаков.

 

 

Завершив уличную раздачу, активисты ЛДПР посетили социальную гостиницу, где также накормили нуждающихся в горячем питании людей.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026