В Псковской области запустили проект «Социальная столовая ЛДПР»

Активисты Псковского регионального отделения ЛДПР организовали раздачу горячего питания для нуждающихся земляков, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ЛДПР
«ЛДПР не делит людей по взгляду или статусу, ведь главная задача наших партийцев – помочь тем людям, которые по различным жизненным обстоятельствам попали в беду», - подчеркнули в отделении.
Первая раздача горячего питания в рамках проекта «Социальная столовая ЛДПР» была приурочена к великому празднику Крещения Господня. Сотрудники регионального отделения и активисты партии под руководством координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Антона Минакова организовали точку питания, где раздавали сытный ужин собственного приготовления, а также угощали горячим чаем и сладостями.
Завершив уличную раздачу, активисты ЛДПР посетили социальную гостиницу, где также накормили нуждающихся в горячем питании людей.
