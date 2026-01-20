В Псковской области запустили проект «Социальная столовая ЛДПР»

Активисты Псковского регионального отделения ЛДПР организовали раздачу горячего питания для нуждающихся земляков, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ЛДПР

«ЛДПР не делит людей по взгляду или статусу, ведь главная задача наших партийцев – помочь тем людям, которые по различным жизненным обстоятельствам попали в беду», - подчеркнули в отделении.

Первая раздача горячего питания в рамках проекта «Социальная столовая ЛДПР» была приурочена к великому празднику Крещения Господня. Сотрудники регионального отделения и активисты партии под руководством координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Антона Минакова организовали точку питания, где раздавали сытный ужин собственного приготовления, а также угощали горячим чаем и сладостями.

«Псковское региональное отделение ЛДПР постоянно ищет новые способы помощи нашим землякам. Помимо законодательной деятельности, мы также не забываем работать непосредственно с людьми. И в начале этого года мы решили запустить новый проект – "Социальная столовая ЛДПР". Сегодняшняя раздача горячего питания не останется разовой акцией. Мы продолжим регулярно организовывать такие точки питания для малоимущих и тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию», - прокомментировал Антон Минаков.

Завершив уличную раздачу, активисты ЛДПР посетили социальную гостиницу, где также накормили нуждающихся в горячем питании людей.