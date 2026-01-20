МЧС предупреждает: на территории Псковской области ожидается туман

От Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

«В ближайшие два часа с сохранением в течение дня 20 января местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС просит водителей быть осторожным за рулем, пользоваться противотуманными фарами, использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.