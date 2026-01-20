 
Общество

Фальшивые налоговые проверки стали новой схемой обмана граждан

Мошенники начали использовать схему, в которой убеждают граждан в необходимости камеральной налоговой проверки их доходов. Об этом стало известно 20 января.

Злоумышленники звонят гражданам, утверждая, что у них есть незадекларированные доходы, что якобы грозит штрафами и арестом счетов. Для убедительности они называют настоящий адрес налоговой инспекции и данные «сотрудника отдела», а затем настаивают на немедленных действиях, пишут «Известия».

Эксперты предупреждают, что настоящие налоговые и банковские органы никогда не требуют деньги или документы по телефону, и советуют лично обращаться в инспекцию или банк при любых подозрительных звонках.

