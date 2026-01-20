Родильные дома в России будут проверять чаще

Проверки родильных домов по всей стране теперь будут проводиться гораздо чаще. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XX, юбилейном Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«В конце 2025 года правительством РФ были повышены категории риска для акушерских и гинекологических медорганизаций. В связи с этим родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий в РФ теперь будут проверяться гораздо чаще. Это говорит о серьезности поставленных государственных задач в области репродуктивного здоровья», - приводит ее слова ТАСС.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в одном из роддомов в Новокузнецке Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 отстранили от должности на время проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).