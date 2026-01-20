 
Общество

Родильные дома в России будут проверять чаще

0

Проверки родильных домов по всей стране теперь будут проводиться гораздо чаще. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XX, юбилейном Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«В конце 2025 года правительством РФ были повышены категории риска для акушерских и гинекологических медорганизаций. В связи с этим родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий в РФ теперь будут проверяться гораздо чаще. Это говорит о серьезности поставленных государственных задач в области репродуктивного здоровья», - приводит ее слова ТАСС.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в одном из роддомов в Новокузнецке Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 отстранили от должности на время проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026