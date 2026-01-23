Chigun: Ваша путевка в азиатский мегаполис прямо в Пскове

Устали от обыденности и ищете место, где можно не просто поесть, а по-настоящему погрузиться в новую атмосферу? Тогда добро пожаловать в Chigun – ресторан, который перенесет вас в самое сердце современного азиатского мегаполиса!

Мы знаем, что решающим фактором при выборе ресторана является еда. И здесь Chigun готов вас удивить! Наша команда поваров приготовит для вас яркие и оригинальные блюда азиатской кухни, которые придутся по вкусу абсолютно всем.

Откройте для себя новые грани вкуса, попробуйте экзотические сочетания и насладитесь аутентичными рецептами, приготовленными с любовью и мастерством.

Приходите в Chigun и позвольте себе маленькое путешествие в мир азиатских вкусов и впечатлений! Мы уверены, что вы останетесь в восторге!

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом 36.

Телефон: 8 (921) 002-01-60.