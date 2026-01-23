В Псковской области с 1 февраля подорожает проезд в пригородных автобусах

С 1 февраля 2026 года в Псковской области изменится стоимость пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, сообщили в «Псковпассажиравтотранс».

Как следует из приказов министерства тарифов и энергетики региона (№ 2‑ат и № 3‑ат от 21.01.2026), тариф за проезд составит 7,0 рублей за каждый километр пробега автобуса, а перевозка одного места багажа обойдётся в 18,0 рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года предельный регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Город Псков» составил 46 рублей за одну поездку. Провоз багажа – также 46 рублей.