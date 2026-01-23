В Пскове 27 января пройдёт акция «Блокадный хлеб»

Псков присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб» 27 января, в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Волонтёры молодёжного центра будут раздавать информационные материалы о событиях блокады у территории возле торгового центра «Европарк» (Рижский проспект, 11). Центральным символом акции станет кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такую минимальную норму выдачи установили для жителей Ленинграда в самый тяжёлый период, зимой 1941–1942 годов.

Основная цель мероприятия — сохранение исторической памяти о мужестве и стойкости ленинградцев. Акция напоминает об одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны и подчёркивает важность передачи этих знаний последующим поколениям, отметили в молодёжном центре.

Для того, чтобы стать волонтёром, можно подать заявку на портале Добро.рф.

Напомним, традиционная патриотическая акция «Хлеб той зимы» также пройдет в Пскове 27 января.