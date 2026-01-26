Новогодний гейминг: спрос на аренду консолей в СЗФО вырос в 2,8 раза

В новогодние каникулы жители Северо-Западного федерального округа активно искали способы разнообразить домашний досуг: многие из них предпочли провести праздники за видеоиграми. По данным Авито Услуг, с 20 декабря 2025 года по 10 января 2026 года спрос на аренду игровых консолей вырос в округе в 2,8 раза по сравнению с периодом от 20 ноября до 11 декабря прошлого года. Лидером по динамике спроса стал Xbox.

Xbox — лидер по динамике спроса

Консоли от американской корпорации Microsoft — Xbox — стали заметно востребованнее во время праздников: их искали в 4,7 раза чаще, при этом средняя цена аренды начиналась от 700 рублей за сутки использования. Среди Xbox сегодня актуальны две модели: Series X и Series S. Первая отличается высокой производительностью, поддержкой разрешения 4K и повышенной частотой кадров (до 120 Гц). При этом Series S слегка уступает по характеристикам, зато она доступнее и компактнее.

Sony PlayStation практически не уступает по спросу

Высоким спросом также пользовались консоли Sony PlayStation. С 20 декабря 2025 года по 10 января 2026 года консоли этого японского бренда искали в 3,1 раза активнее по сравнению с периодом от 20 ноября до 11 декабря прошлого года. Средняя стоимость аренды начиналась от 545 рублей в день. В настоящее время самой актуальной моделью является Sony PlayStation 5 Pro, которая обладает улучшенной производительностью и поддержкой современных графических технологий. Она позволяет запускать современные игры с высокой частотой кадров и улучшенным качеством изображения.

В период новогодних праздников аренда игровых консолей становится одним из самых популярных форматов домашнего досуга. Жители Северо-Западного федерального округа все чаще выбирают прокат вместо покупки, чтобы попробовать актуальные модели, провести время с семьей или друзьями и разнообразить праздничные вечера без крупных затрат.