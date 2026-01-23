Умер Почётный гражданин Локнянского района Ким Хохряков

На 86-м году жизни умер коммунист с 1965 года, Почётный гражданин Локнянского района, председатель Локнянского отделения Общественной организации «Дети войны» Ким Хохряков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном отделении КПРФ.

Фото: Псковское областное отделение КПРФ

Вся жизнь Кима Хохрякова была посвящена служению народу и обществу. Его работа в комсомоле, а затем в партии и в народном хозяйстве стала примером беззаветного служения народу, отметили в обкоме.

Особое место в его жизни заняла работа в Локнянском отделении Общественной организации «Дети войны», председателем которой он был до последних дней.

«Память о Киме Васильевиче Хохрякове навсегда останется в наших сердцах. Его жизнь — яркий пример беззаветного служения людям и Родине! Псковская областная организация КПРФ выражает искренние соболезнования родным и близким Кима Хохрякова», - добавили партийцы.

Церемония прощания и похороны будут проходить 24 января по адресу: Локня, улица Первомайская, 45А. Начало в 11:00.