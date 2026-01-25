Ресторан-терраса «Стругановъ» поздравляет с Днем Татьяны и Днем студента!

В 1791 году при МГУ освятили домовую церковь святой мученицы Татианы — покровительницы учащихся. День её памяти стал неофициальным, но самым любимым праздником сначала московского, а затем и российского студенчества. Традиция празднования Татьяниного дня закрепилась в 1850 году, когда по указу Николая I День студента распространился на все высшие учебные заведения Российской империи.

