Ресторан-терраса «Стругановъ» поздравляет с Днем Татьяны и Днем студента

Ресторан-терраса «Стругановъ» поздравляет с Днем Татьяны и Днем студента!

В 1791 году при МГУ освятили домовую церковь святой мученицы Татианы — покровительницы учащихся. День её памяти стал неофициальным, но самым любимым праздником сначала московского, а затем и российского студенчества. Традиция празднования Татьяниного дня закрепилась в 1850 году, когда по указу Николая I День студента распространился на все высшие учебные заведения Российской империи.

Ресторан-терраса «Стругановъ» приглашает отметить оба этих праздника!

Ресторан расположен на улице Красноармейской набережная, дом 16 А.

Телефон: 8-900-990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjefSrD6

