Ушла из жизни преподаватель ПсковГУ Вера Феоктистова

Преподаватель Псковского государственного университета Вера Феоктистова ушла из жизни 24 января. Прощание состоится в воскресенье, 25 января, в 12.00 в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщает университет в своём Telegram-канале.

Фото: Псковский государственный университет

Вера Феоктистова посвятила научно-педагогической работе 50 лет, из них более 20 лет проработала в ПсковГУ. В 1972 году получила учёную степень кандидата экономических наук, чуть позднее — учёное звание доцента. 

В 1959 году Вера Феоктистова поступила в Пермский государственный университет, который окончила по специальности «Экономика народного хозяйства». С 1962 года Вера Феоктистова работала ассистентом в Пермском политехническом институте,  в 1967-м поступила в аспирантуру Ленинградского политехнического института им. М.К. Калинина, по окончании которой защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук и уехала в Ригу. В Риге работала сначала в Политехническом институте, затем старшим научным сотрудником в Центральном научно-исследовательском институте автоматизации систем управления гражданской авиации, а с января 1977 года доцентом Рижского института инженеров гражданской авиации.
 
В сентябре 1991 года Вера Феоктистова начала работать в Псковском политехническом институте на кафедре экономики организации производства. 

За время работы Вера Феоктистова преподавала такие дисциплины, как «Социально-психологические аспекты управления», «Труд руководителя», «Теория и практика управления», «Основы делопроизводства», «Теория управления трудовым коллективом», «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации», а также руководила курсовыми и дипломными проектами. 

«Вера Анатольевна всегда была доброжелательна и приветлива, была готова поделиться мудрым советом, вспоминают коллеги», - рассказали в университете.

За время работы неоднократно награждалась почетными грамотами вуза, администрации города Пскова и области, ей присвоено почетное звание «Ветеран труда».

