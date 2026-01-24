 
Общество

В Пскове ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Селиверст Лукашов

На этой неделе ушёл из жизни почётный гражданин Пскова, ветеран Великой Отечественной войны Селиверст Лукашов. Об этом пишет глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Селиверст Лукашов свой выбор сделал в 15 лет, пережив ужасы оккупации. Он ушёл в партизаны, став бойцом 7-й Ленинградской партизанской бригады. Подрывные операции, диверсии на коммуникациях, рискованные вылазки в разведку – его юность была отдана борьбе за свободу страны.

«С 2004 года Селиверст Кириллович стал псковичом, и наш город гордился, что такой герой живёт среди нас», - добавил Борис Елкин.

Также на этой неделе скончался почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Золотарев.

«От всего сердца, от имени всех жителей Пскова выражаю самые глубокие и искренние соболезнования семьям, родным и близким Фёдора Степановича и Селиверста Кирилловича», - заключил градоначальник. 

