Александр Котов поздравил псковских студентов с праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил студентов с Днём студенчества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Он отметил значимость этого праздника и важную роль студенческой жизни в будущем молодых людей.

Александр Котов подчеркнул: «Студенческая пора – время возможностей и активного познания мира, приобретения новых компетенций и лидерских качеств. Ваше образование становится крепким фундаментом для дальнейшего профессионального и личностного роста».

Председатель Собрания добавил: «Каждый из вас несёт ответственность не только за своё будущее, но и за судьбу Отечества. Вы обладаете огромным потенциалом, способным сделать нашу страну ещё сильнее, богаче и привлекательнее. Вам под силу решать глобальные вызовы современности, разрабатывать инновационные технологии и воплощать смелые идеи в жизнь».

«Пусть мечты сбываются, цели достигаются, а старания вознаграждаются заслуженным успехом!» - пожелал студентам Александр Котов.