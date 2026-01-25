 
Общество

Александр Котов поздравил псковских студентов с праздником

0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил студентов с Днём студенчества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.  

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Он отметил значимость этого праздника и важную роль студенческой жизни в будущем молодых людей.

Александр Котов подчеркнул: «Студенческая пора – время возможностей и активного познания мира, приобретения новых компетенций и лидерских качеств. Ваше образование становится крепким фундаментом для дальнейшего профессионального и личностного роста».

Председатель Собрания добавил: «Каждый из вас несёт ответственность не только за своё будущее, но и за судьбу Отечества. Вы обладаете огромным потенциалом, способным сделать нашу страну ещё сильнее, богаче и привлекательнее. Вам под силу решать глобальные вызовы современности, разрабатывать инновационные технологии и воплощать смелые идеи в жизнь».

«Пусть мечты сбываются, цели достигаются, а старания вознаграждаются заслуженным успехом!» - пожелал студентам Александр Котов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026