Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил студентов с Днём российского студенчества на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Он подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение для города и отметил, что Великие Луки являются развитым образовательным центром, где десятки лет работают учреждения высшего и среднего профессионального образования.

«В каждом из них обучаются десятки студентов из нашего и других регионов страны. Получая востребованные специальности, студенты этих образовательных учреждений находят приложение своим знаниям, способностям и талантам в различных сферах экономики и вносят вклад в развитие России и укрепление её могущества», - сказал Николай Козловский.

Также глава города выделил важность качества образования: «Хороший уровень и качество образования учащихся высших и средних профессиональных заведений Великих Лук, их воспитание в духе патриотизма и гражданской ответственности обеспечивают преподаватели – настоящие профессионалы, преданные своему дел».

«Обеспечение прорывного развития экономики, о котором говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, во многом зависит от вас – от навыков и знаний, полученных вами за время учёбы», – добавил он.

Напоследок Николай Козловский пожелал студентам здоровья, успехов в обучении, творческого вдохновения, счастья, благополучия и доброты, заверив их, что Великие Луки предоставят возможности для реализации смелых идей и планов.