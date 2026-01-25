Опочецкий индустриально-педагогический колледж занял второе место на фестивале каш в Порхове

Опочецкий индустриально-педагогический колледж занял второе место на межмуниципальном фестивале русских каш «Вернем каши на столы наши», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство образования Псковской области

Команда колледжа представила блюдо в номинации «Семейная каша под названием Все включено». Блюдо состояло из нескольких ингредиентов: горох, перловка, лук, морковь, шкварки.

«Эта каша – не просто блюдо, это воплощение семейных традиций, тепла и уюта. Она напомнила всем, как важно возвращать на наши столы простые, но такие вкусные и полезные блюда русской кухни», - отметили в министерстве.