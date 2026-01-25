 
Новая уловка мошенников: поддельные «Госуслуги» учат не доверять кодам из СМС

Мошенники, которые обманывают своих жертв под видом «Госуслуг», не только используют похожий логотип, но и сами рекомендуют не делиться кодами из СМС-сообщений, сообщило ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

«В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от "Госуслуг". Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана», — написали в ведомстве. 

Сообщения от портала «Госуслуги» отправляются пользователям только с одного адреса (no-reply@gosuslugi.ru), на который не направляются ответы на них.

«Если получили письмо с требованием обновить электронную почту и контактами фальшивой техподдержки — не ведитесь! Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не звоните на номера из таких писем», — предупредили в полиции. 

Рекомендации, как защитить себя:

  • Необходимо всегда проверять адрес отправителя перед открытием письма;
  • Не переходить по ссылкам из подозрительных писем;
  • Не сообщать коды подтверждения из SMS никому — ни сотрудникам «Госуслуг», ни по телефону;
  • Для связи с настоящей поддержкой необходимо использовать только официальный сайт или приложение «Госуслуг»;
  • Если что-то подозрительно — спросить у знакомых или обратиться на горячую линию через официальный сайт.
