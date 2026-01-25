Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи

Собаки испытывают скуку и могут начать проявлять деструктивное поведение не из-за недостатка развлечений, а когда им не хватает не только физической, но и умственной нагрузки, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Деструктивное поведение чаще всего проявляется в порче предметов, игрушек и даже мебели. Беспрерывный лай, скуление – тоже одно из проявлений. Владельцы часто приписывают таким действиям месть со стороны собаки или невоспитанность, но на самом деле очень часто это лишь попытка животного сбросить накопившуюся энергию», — сказал Владимир Голубев.

По словам кинолога, чаще всего собаки начинают разрушительные действия, когда подолгу остаются одни дома. Большинство собак – активные существа, особенно пока они еще щенки. При отсутствии регулярных прогулок и умственных нагрузок их энергия начинает искать другой выход. При этом хозяин может думать, что собака мстит ему за что-то, но на самом деле такие чувства животным не присущи.

Деструктивное поведение может проявляться в форме порчи предметов, потому что для собак такие действия интересны и снимают напряжение. Кроме того, собака может беспричинно лаять, «копать» ковры, ходить в туалет в неположенном месте и сбегать в поисках приключений, пишет РИА Новости.

Также у собак может возникать неконтролируемая активность — внезапный бег по кругу или по квартире. Такое поведение называется «зуми» и длится обычно от нескольких секунд до пары минут.

Чтобы собака не скучала, в первую очередь, по словам Владимира Голубева, ей нужно восполнять норму физической и умственной нагрузки, характерную для породы.

«Кому-то будет мало прогулок по несколько часов в день, другим достаточно получаса. Дома также важно занимать питомца, особенно когда вы уходите – предлагать игрушки из прочного материала, которые собака может погрызть. А также "умные" игрушки вроде мячика с отверстиями, из которого нужно достать корм. И не забывать про регулярные дрессировки и заучивание команд», – посоветовал кинолог.

Кроме того, он предупредил собаководов, что эти же симптомы могу проявляться при сепарационной тревоге, неправильной социализации, отсутствии воспитания или проблемах со здоровьем.

«Заводя собаку, важно помнить, что животное требует много внимания. Если вы подолгу отсутствуете на работе, у вас нет времени долго гулять с питомцем, стоит изначально рассматривать породы, которые подходят для вашего образа жизни. Но даже они в любом случае требуют регулярного внимания», – заключил Владимир Голубев.