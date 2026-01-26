Международный день таможенника отмечают 26 января

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация, ВТамО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик.

Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 187 государств-членов, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Работа ВТамО сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), борьба с коррупцией.

Российская Федерация участвует в работе Всемирной таможенной организации с 1992 года как правопреемница СССР, который присоединился к ВТамО 8 июля 1991 года. Федеральная таможенная служба России посредством организации международного таможенного сотрудничества решает комплекс задач в области международной деятельности, способствующих развитию внешней торговли Российской Федерации.

Международный день таможенника является поводом не только для проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, подведения итогов работы за год и составления планов на предстоящий, но и для привлечения внимания общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества. К тому же каждый год мероприятия в рамках Дня проходят под определенным девизом, пишет calend.ru.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая около 70 тысяч человек, является одной из крупнейших. А свой национальный профессиональный праздник российские таможенники отмечают 25 октября.