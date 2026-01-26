Штраф до 200 тысяч рублей грозит за публикацию в домовых чатах личной информации граждан без их согласия

Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной информации граждан без их согласия, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными. Незаконное распространение персональных данных без согласия влечет административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ со штрафом для граждан до 15 тысяч рублей, а в отдельных случаях и уголовную ответственность по статье 137 УК РФ, предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет», — сказал Александр Якубовский.

Парламентарий уточнил, что под персональными данными понимается публикация адресов, телефонов или иной личной информации, пишет РИА Новости.

«Важно понимать, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.