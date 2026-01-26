 
Общество

Штраф до 200 тысяч рублей грозит за публикацию в домовых чатах личной информации граждан без их согласия

0

Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной информации граждан без их согласия, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными. Незаконное распространение персональных данных без согласия влечет административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ со штрафом для граждан до 15 тысяч рублей, а в отдельных случаях и уголовную ответственность по статье 137 УК РФ, предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет», — сказал Александр Якубовский.

Парламентарий уточнил, что под персональными данными понимается публикация адресов, телефонов или иной личной информации, пишет РИА Новости.

«Важно понимать, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026