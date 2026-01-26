Великолучанин получил три года колонии за хищение телефона

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г, д» ч.2 ст. 161 УК РФ, а именно в совершении открытого хищения чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Как установило следствие, в январе 2025 года обвиняемый находился в доме 11 на проспекте Маяковского. Там он открыто потребовал от потерпевшего передать ему мобильный телефон. Чтобы подавить волю к сопротивлению, злоумышленник нанёс потерпевшему один удар рукой в область лица.

После того как обвиняемый завладел чужим телефоном, он вынудил потерпевшего назвать код доступа к электронному приложению ПАО «Банк ВТБ». Затем преступник похитил со счёта 785 000 рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Судом житель города Великие Луки признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г,д» ч.2 ст.161 УК РФ и ему назначено наказание в виде 03 лет 06 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.