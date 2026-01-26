39% псковичей сталкивались с абьюзом со стороны руководства — опрос

«Красные флаги» в поведении начальства — сигнал к увольнению для 6 из 10 горожан. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы. Опрос проводился с 19 по 22 января.

Фото: Gemini

С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 39% экономически активных псковичей, со стороны коллег — 29% опрошенных. Женщины чаще мужчин сообщают как о случаях психологического давления со стороны начальства, так и со стороны команды.

Горожане 35-45 лет выглядят более уязвимыми по сравнению с теми, кто моложе, и теми, кто старше. Со злоупотреблением властью сталкивались 47% респондентов среднего возраста, а абьюзом со стороны коллег — 36%. Очевидно, это связано с тем, что у молодежи меньший опыт взаимоотношений с людьми в трудовых коллективах, а к старшему поколению традиционно проявляется больше уважения, 35-45-летние же наиболее активны на рынке труда, а потому чаще сталкиваются с различными ситуациями в сфере рабочих взаимоотношений, в том числе и негативными.

О нездоровом отношении со стороны руководства чаще говорили работники с высшим образованием. От неподобающего поведения коллег чаще страдают сотрудники со средним профессиональным образованием.

Основными проявлениями абьюза со стороны руководства горожане назвали разные формы психологического давления и самодурства (по 30% упоминаний). Интересный факт: каждый четвертый назвал психологическим давлением прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. Каждый пятый пострадал от публичных унижений, 18% — от игнорирования и высокомерия,13% — от систематических необоснованных придирок.

Самым серьезным проявлением негативного поведения коллег респонденты назвали необоснованные придирки (38% опрошенных). 29% описывают общую токсичность атмосферы в коллективах, а 25% отмечают психологическое давление. Горожане психологически травмируют действия, подрывающие репутацию и изолирующие сотрудника: унизительная публичная критика (22%), распространение сплетен и настраивание команды против человека (по 14%).

Нужно ли увольняться при первых признаках психологического давления? Да, если это токсичное поведение руководителя — так считают 60% опрошенных. В ситуации давления со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода несколько ниже — 47%.

Горожане 35-44 лет чаще сталкиваются с проблемами и более склонны к радикальным решениям: за увольнение из-за начальства выступают 66%, из-за коллег — 52%.

Люди со средним профессиональным образованием чаще респондентов с высшим образованием поддерживают увольнение как реакцию на абьюз начальства и коллег.

Граждане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц поддерживают увольнения из-за психологического давления со стороны начальства чаще тех, кто зарабатывает меньше, но реже склонны увольняться из-за токсичных коллег.