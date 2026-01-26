 
Общество

Юрист рассказала, когда часть пенсии придется вернуть государству

0

Если пенсионер вовремя не сообщает Социальному фонду об изменении некоторых обстоятельств своей жизни, может возникнуть переплата пенсии, которую придется вернуть, рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Законодательством установлена обязанность пенсионеров извещать СФР о наступлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой изменение размера пенсии или фиксированной выплаты, а также об изменении места жительства не позднее следующего рабочего дня после наступления данных обстоятельств (статья 26 закона №400-ФЗ).

В основном это касается повышения фиксированной выплаты. Пенсионерам, у которых есть дети на иждивении, доплачивают до их совершеннолетия или окончания очного обучения, но не дольше чем до 23 лет, пишет «Прайм»

«При трудоустройстве, отчислении из образовательного учреждения, переходе на заочное доплата прекращается. И пенсионер обязан сразу сообщить об этих обстоятельствах. Если не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе, через суд», - указала юрист.

Пенсионерам, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях полагается увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии на районный коэффициент. При выезде за пределы этих областей доплата прекращается. Но у данной категории пенсионеров есть повышение выплаты за выработанный стаж, которое сохраняется даже при отъезде из северных районов.

Можно выбрать лишь один из этих видов северных доплат. Как правило, выбирают районный коэффициент, поскольку он выше. При переезде районный коэффициент снимается, а добавляется надбавка за стаж. То есть, доплата становится ниже. Если не уведомить СФР вовремя, разницу придется вернуть.

При назначении некоторых региональных доплат также требуется своевременное уведомление соцзащиты об изменении обстоятельств. С тех, кто этого не сделает, тоже могут потребовать вернуть переплату.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026