Более половины псковских респондентов делали длительные перерывы в карьере — опрос

Более половины (52%) жителей Псковской области сталкивались с длительными карьерными паузами, выяснила российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Каждый пятый делал перерыв один раз, а каждый десятый хотел бы взять паузу, но пока не может себе этого позволить.

Основными причинами карьерных пауз псковичи назвали длительный поиск работы (41%) и отпуск по уходу за ребенком (34%). Каждый пятый (20%) просто решил отдохнуть от работы, а 18% — не имели острой необходимости работать.

Многие респонденты отмечают нейтральное отношение рекрутеров к «пробелам» в резюме (34%). Однако 15% сталкивались со скорее негативной реакцией, а 7% — с однозначно негативной. При этом позитивно к перерывам относятся лишь 2% рекрутеров.

Главной сложностью при выходе после паузы псковичи называют трудности с поиском работы в принципе (41%). Также значимыми сложностями стали необходимость снизить зарплатные ожидания (21%) и согласиться на более низкую должность (16%).

Только 3% псковских соискателей точно планируют в будущем делать осознанные карьерные паузы. Более трети (37%) настроены скорее отрицательно, а 42% — точно против.

В качестве главных плюсов перерывов респонденты отмечают возможность пересмотра карьерных планов (40%) и ментальной перезагрузки (35%). Основные минусы — сложности с последующим трудоустройством (53%) и необходимость жёстко ограничивать себя в тратах (26%).

«Минувший год подтвердил, что фокус работодателей сместился на реальную ценность навыков сотрудников. Это подтверждается данными исследования hh.ru: более 90% работодателей в 2025 году с дефицитом нужных компетенций у кандидатов, а более 60% целенаправленно отбирают соискателей по наличию конкретных востребованных навыков. В ответ почти половина компаний (48%) видят решение в развитии корпоративного обучения и программ наставничества. Таким образом, ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний. Работодатели все более осмысленно оценивают компетенции кандидатов и активно инвестируют в развитие необходимых навыков внутри своих команд. Именно поэтому соискателям, планирующим или уже взявшим паузу в профессиональной деятельности, особенно важно использовать это время для целенаправленного развития актуальных и релевантных навыков, которые будут востребованы на рынке после возвращения», — отмечает руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Исследование проводилось в 2025 году среди 3,2 тысячи российских соискателей, в том числе в Псковской области.