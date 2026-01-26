Более половины псковских респондентов делали длительные перерывы в карьере — опрос

Более половины (52%) жителей Псковской области сталкивались с длительными карьерными паузами, выяснила российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Каждый пятый делал перерыв один раз, а каждый десятый хотел бы взять паузу, но пока не может себе этого позволить.
Основными причинами карьерных пауз псковичи назвали длительный поиск работы (41%) и отпуск по уходу за ребенком (34%). Каждый пятый (20%) просто решил отдохнуть от работы, а 18% — не имели острой необходимости работать.
Многие респонденты отмечают нейтральное отношение рекрутеров к «пробелам» в резюме (34%). Однако 15% сталкивались со скорее негативной реакцией, а 7% — с однозначно негативной. При этом позитивно к перерывам относятся лишь 2% рекрутеров.
Главной сложностью при выходе после паузы псковичи называют трудности с поиском работы в принципе (41%). Также значимыми сложностями стали необходимость снизить зарплатные ожидания (21%) и согласиться на более низкую должность (16%).
Только 3% псковских соискателей точно планируют в будущем делать осознанные карьерные паузы. Более трети (37%) настроены скорее отрицательно, а 42% — точно против.
В качестве главных плюсов перерывов респонденты отмечают возможность пересмотра карьерных планов (40%) и ментальной перезагрузки (35%). Основные минусы — сложности с последующим трудоустройством (53%) и необходимость жёстко ограничивать себя в тратах (26%).
Исследование проводилось в 2025 году среди 3,2 тысячи российских соискателей, в том числе в Псковской области.