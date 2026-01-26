 
Более 700 маломобильных пассажиров обратились за помощью на псковском вокзале в 2025 году

Более 1,1 тысячи маломобильных пассажиров обратились за помощью на вокзалах в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей ОАО «Российские железные дороги».

На псковском вокзале помощь получили 716 пассажиров, а на вокзале в Великих Луках — 410.

Специалисты сопровождали пассажиров к кассам, платформам и в залы ожидания, а также помогали с посадкой в поезд и высадкой из него.

Заявки на оказание помощи принимаются в центрах содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД пассажирам» и на сайте РЖД. Сервис доступен для всех, кто в нем нуждается. 

