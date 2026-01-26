Псковичей приглашают на лекцию о городском трамвае с дегустацией

На «живую экскурсию в прошлое» приглашает псковичей и гостей города историк Сергей Баричев, эксперт по трамвайным историям. 6 февраля в 18:30 в «Пространстве купца Лапина» в течение часа он восстановит маршрут псковского трамвая от первого звонка до последнего, раскрыв драматичную судьбу городской «электрички», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: «Пространств купца Лапина»

Гости лекции узнают, как трамвай более века назад формировал облик города и задавал ритм повседневной жизни довоенного Пскова, как он стал символом модернизации и удобства. Особое внимание будет уделено загадочному феномену «пенного трамвая» — необычному пересечению транспортной истории и пивоваренной традиции. В рамках вечера откроется мини-выставка «Хмель, солод и трамвай», где старинные фотографии, карты и артефакты оживут в новом свете.

Участники лекции увидят редкие снимки, проследят маршруты на старых планах города и почувствуют связь времён. После основной части — дегустация и возможность обсудить увиденное с автором и единомышленниками.

Вход по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 18+.