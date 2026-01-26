 
Общество

Псковичей приглашают на лекцию о городском трамвае с дегустацией

0

На «живую экскурсию в прошлое» приглашает псковичей и гостей города историк Сергей Баричев, эксперт по трамвайным историям. 6 февраля в 18:30 в «Пространстве купца Лапина» в течение часа он восстановит маршрут псковского трамвая от первого звонка до последнего, раскрыв драматичную судьбу городской «электрички», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Фото: «Пространств купца Лапина»

Гости лекции узнают, как трамвай более века назад формировал облик города и задавал ритм повседневной жизни довоенного Пскова, как он стал символом модернизации и удобства. Особое внимание будет уделено загадочному феномену «пенного трамвая» — необычному пересечению транспортной истории и пивоваренной традиции. В рамках вечера откроется мини-выставка «Хмель, солод и трамвай», где старинные фотографии, карты и артефакты оживут в новом свете.

Участники лекции увидят редкие снимки, проследят маршруты на старых планах города и почувствуют связь времён. После основной части — дегустация и возможность обсудить увиденное с автором и единомышленниками.

Вход по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 18+. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026