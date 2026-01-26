Квиз «Несессионные вопросы» прошел в псковском Доме молодёжи

Квиз «Несессионные вопросы» прошел в Доме молодёжи в День студента, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Молодежь Псковской области»

Мероприятие объединило более 60 студентов и школьников.

Ребята окунулись в мир, где главное — не формулы, а мемы; не даты, а песни; не правила, а современный сленг. Участники угадывали знакомые картинки, подпевали хитам и расшифровывали слова.

Мероприятие прошло в динамичной и энергичной атмосфере, отметили в Центре молодежи и общественных инициатив.