 
Общество

Почти двум тысячам псковских матерей с пятью и более детьми пересчитали пенсии 

0

Отделение Социального фонда России по Псковской области произвело перерасчет пенсий для 1 700 многодетных мам с пятью и более детьми, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.  

С 1 января 2026 года вступил в силу закон, расширяющий пенсионные права многодетных мам с пятью и более детьми. Если ранее в стаж мамы включались периоды ухода максимум за четырьмя детьми (не более шести лет в общей сложности), то теперь учитываются периоды ухода за всеми детьми до 1,5 лет без ограничений.

Новые правила распространяются не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В Псковской области 1 700 таких многодетных мам. Специально для них в декабре 2025 года отделение СФР по Псковской области открыло прием заявлений о перерасчете пенсии. Таким образом, перерасчет проведен с начала года и все они уже получили январские пенсии в новом размере. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, с заявлением обращаться не нужно — все периоды зачтутся автоматически.

Речь идет о так называемых нестраховых периодах — времени, когда мама ухаживает за ребенком до 1,5 лет. За каждый такой период она получает и пенсионный стаж, и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). За полтора года ухода за первым ребенком в сумме начисляется 2,7 коэффициента, за вторым – уже 5,4, а за третьим и четвертым – по 8,1 ИПК. С 2026 года за пятого и последующего ребенка также будет начисляться 8,1 коэффициента за полтора года ухода.

Напоминаем, что для выхода на страховую пенсию необходимо иметь 15 лет стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом для многодетных мам предусмотрен досрочный выход на пенсию. Мама троих детей может выйти на пенсию в 57 лет – на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста, четверых детей – в 56 лет. А вот мамы, воспитавшие пятерых и более детей, получают это право уже в 50 лет. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026