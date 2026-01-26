Почти двум тысячам псковских матерей с пятью и более детьми пересчитали пенсии 

Отделение Социального фонда России по Псковской области произвело перерасчет пенсий для 1 700 многодетных мам с пятью и более детьми, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

С 1 января 2026 года вступил в силу закон, расширяющий пенсионные права многодетных мам с пятью и более детьми. Если ранее в стаж мамы включались периоды ухода максимум за четырьмя детьми (не более шести лет в общей сложности), то теперь учитываются периоды ухода за всеми детьми до 1,5 лет без ограничений.

Новые правила распространяются не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В Псковской области 1 700 таких многодетных мам. Специально для них в декабре 2025 года отделение СФР по Псковской области открыло прием заявлений о перерасчете пенсии. Таким образом, перерасчет проведен с начала года и все они уже получили январские пенсии в новом размере. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, с заявлением обращаться не нужно — все периоды зачтутся автоматически.

Речь идет о так называемых нестраховых периодах — времени, когда мама ухаживает за ребенком до 1,5 лет. За каждый такой период она получает и пенсионный стаж, и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). За полтора года ухода за первым ребенком в сумме начисляется 2,7 коэффициента, за вторым – уже 5,4, а за третьим и четвертым – по 8,1 ИПК. С 2026 года за пятого и последующего ребенка также будет начисляться 8,1 коэффициента за полтора года ухода.

Напоминаем, что для выхода на страховую пенсию необходимо иметь 15 лет стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом для многодетных мам предусмотрен досрочный выход на пенсию. Мама троих детей может выйти на пенсию в 57 лет – на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста, четверых детей – в 56 лет. А вот мамы, воспитавшие пятерых и более детей, получают это право уже в 50 лет.