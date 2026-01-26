Псковские вузы могут выиграть грант на 900 млн рублей

Открыт приём заявок на грантовый конкурс Росмолодежи среди вузов. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив, конкурс «Росмолодёжь. Гранты» среди вузов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» стартовал в честь Дня российского студенчества.

Конкурс направлен на поддержку инновационных решений, способствующих развитию молодежной политики, социальной адаптации и профессиональному росту студентов.

Вузы могут подать не более одной заявки по 18 номинациям конкурса до 10 марта. Организации-победители 2025 года не могут участвовать в конкурсе.

Категории заявок:

до 10 миллионов рублей, не менее 1200 участников и от 6 проектных решений;

до 20 миллионов рублей, не менее 2400 участников и от 8 проектных решений;

до 30 миллионов рублей, не менее 4600 участников и от 10 проектных решений.

В рамках конкурса объем грантовой поддержки университетских проектов составит 900 млн рублей на два года.

Порядок участия, критерии, номинации и шаблоны справок можно найти по ссылке.