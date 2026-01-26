 
Великолукские ТОСы приняли участие в форуме к 10-летию общенациональной ассоциации

Великолукские ТОСы приняли участие в московском форуме местного и общественного самоуправления «Роль местных сообществ в единой системе публичной власти», посвященном 10-летию общенациональной ассоциации ТОС. Мероприятие организовала ассоциация при поддержке администрации президента РФ и партии «Единая Россия», сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в своем Telegram-канале.  

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Форум объединил более 450 активистов, управленцев и экспертов со всей страны и стал значимой площадкой для обмена опытом и обсуждения развития территориального общественного самоуправления.

Как отметил Александр Козловский, на пленарном заседании с программным выступлением выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев. Он обозначил ключевую роль территориального общественного самоуправления и местных сообществ в решении задач развития территорий.

Значимым событием форума стало награждение победителей всероссийского конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Среди награжденных – представители Великолукского муниципального округа. В частности, ТОС «Подкова» из деревни Переслегино, ставший победителем в номинации, посвященной формированию здорового образа жизни, а также руководитель ТОС «Старый дворик» Татьяна Козлова, признанная лучшим председателем сельского ТОС.

 

«Отмечу, что внимание и поддержка общественных активистов Псковской области на этом не заканчиваются: награды для ТОСов региона будут торжественно вручены уже в этом году на форуме в Псковской области. От себя лично благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за высокую оценку нашей работы по развитию территориального общественного самоуправления», - заключил Александр Козловский.

Пресс-портреты

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

