От прыжков на батуте до кулинарной схватки: как в Пскове отметили День студента

В Пскове празднование Дня студента вышло за рамки учебных аудиторий. 25 января Псковский городской молодежный центр при поддержке группы компаний «МегаХолод» организовал для студентов и учащихся масштабную праздничную программу на трех городских площадках. Мероприятия, объединившие сотни участников, пришлись по душе как гостям, так и организаторам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В таком масштабе День студента у нас проходит впервые. Раньше был только кулинарный конкурс, но теперь мы проводим комплексное событие. Благодаря разным локациям праздник получился ярким, творческим и спортивным для всей молодежи от 14 до 35 лет», — поделилась организатор от молодежного центра Мария Каменская.

Программа стартовала с мастер-класса по прыжкам на батутах в центре Air Plaza. По словам тренера и управляющей батутным центром Елены Ган, многие пришли из любопытства, но уже через 15 минут осваивали базовые элементы и «были искренне поражены новым навыкам».

«Специальной подготовки не требуется. Это отличный активный отдых, который помогает и в учебе: информация воспринимается легче и уверенность в себе появляется», — отметила спортсменка.

Следующим этапом стал кулинарный конкурс «Зачетный повар» в столовой стадиона «Машиностроитель». Одиннадцать команд с оригинальными названиями вроде «Акулы бизнеса» и «Голодные котики» за полчаса готовили бизнес-ланч на тему «Какой бизнес, такой и ланч» из определенного набора продуктов, а после эффектно презентовали его жюри.

Оценивали студентов исполняющий обязанности директора Псковского городского молодежного центра Дмитрий Рулев, руководитель и главный повар стрит-фуда Mamishov Food Ровшан Мамишов и повар-универсал столовой «Машиностроитель» Евгения Григорьева.

Участники также рассказали, какой они видят идеальную студенческую еду: от сбалансированного рациона с мясом и клетчаткой до признания, что «денег хватает только на недорогие продукты».

Победили «Тимур и его команда» с оригинальным бизнес-ланчем, включившим завтрак, обед и ужин. Все участники получили памятные подарки и дипломы победителей.

Завершился день музыкальным лото в креативном пространстве «Лофт». Под хиты от певца Филиппа Киркорова до современных треков участники танцевали, пели и выигрывали призы. Ведущий Александр, сам бывший студент, пожелал собравшимся главного: «Наслаждайтесь этим временем, ведь позже будете жалеть, что эти годы прошли».

Проведение Дня студенчества в Пскове продемонстрировало высокий уровень вовлеченности молодежи в активные формы досуга. Организаторы уверены: такой формат праздника — отличный способ зарядиться позитивом перед сессией и напомнить о давней традиции, которая отмечается в России с XVIII века.

«Это единственный "профессиональный" праздник студентов, и его нужно отмечать особым образом. Я хочу пожелать студентам успешно сдать сессию на "отлично". Пользуйтесь всеми возможностями, которые предоставляют наши город и область. Желаю вам быть активными, энергичными и инициативными», — заключила Мария Каменская.

Фотографии предоставили Константин Красильников и Анастасия Урлапова