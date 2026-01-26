 
Общество

Псковский суд приговорил военного к трём годам строгого режима за несвоевременную явку на службу

0

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу военнослужащего, которого обвиняли в самовольном оставлении части на срок свыше десяти суток, но не более месяца, в период мобилизации. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 31 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд установил, что мужчина, проходивший военную службу по контракту, после окончания отпуска должен был вернуться в воинскую часть, дислоцированную в Псковской области, к 8.00 8 октября 2025 года. Однако он без уважительных причин не прибыл к установленному сроку и оставался в Пскове, где в течение 12 суток проводил время по своему усмотрению. Свои действия он объяснил желанием временно избежать службы. Добровольно он явился в часть и приступил к исполнению обязанностей утром 20 октября 2025 года.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и подтвердил, что осознаёт противоправность своих действий.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026