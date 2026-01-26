Псковский суд приговорил военного к трём годам строгого режима за несвоевременную явку на службу

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу военнослужащего, которого обвиняли в самовольном оставлении части на срок свыше десяти суток, но не более месяца, в период мобилизации. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 31 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд установил, что мужчина, проходивший военную службу по контракту, после окончания отпуска должен был вернуться в воинскую часть, дислоцированную в Псковской области, к 8.00 8 октября 2025 года. Однако он без уважительных причин не прибыл к установленному сроку и оставался в Пскове, где в течение 12 суток проводил время по своему усмотрению. Свои действия он объяснил желанием временно избежать службы. Добровольно он явился в часть и приступил к исполнению обязанностей утром 20 октября 2025 года.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и подтвердил, что осознаёт противоправность своих действий.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.