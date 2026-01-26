Минпросвещения намерено приравнять ответы для ЕГЭ к пропаганде суицида

Минпросвещения предлагает внести ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в реестр запрещенной к распространению информации. В нем среди прочего уже содержатся сайты с рецептами изготовления наркотиков и призывами к суицидам.

Минпросвещения подготовило поправки к ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Если предложенный законопроект примут, популярные у школьников сайты с «готовыми домашними заданиями» будут блокироваться. Вместе с ними под запрет попадут и задания ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ прошлых лет, пишет «Коммерсантъ».