Военного из Петербурга в Пскове осудили на пять лет колонии за долгое отсутствие в части

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, признанному виновным в длительном самовольном оставлении части в период мобилизации. Он был осуждён по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Как следует из материалов дела, мужчина должен был вернуться в воинскую часть, дислоцированную в Псковской области, к 8.00 17 апреля 2025 года. Однако он уклонился от исполнения служебных обязанностей и в течение почти шести месяцев находился по месту своего жительства в Санкт-Петербурге, где проводил время по своему усмотрению. Добровольно он явился в часть 10 октября 2025 года в 15.00 и сразу приступил к службе.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.