 
Общество

Военного из Петербурга в Пскове осудили на пять лет колонии за долгое отсутствие в части

0

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, признанному виновным в длительном самовольном оставлении части в период мобилизации. Он был осуждён по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Как следует из материалов дела, мужчина должен был вернуться в воинскую часть, дислоцированную в Псковской области, к 8.00 17 апреля 2025 года. Однако он уклонился от исполнения служебных обязанностей и в течение почти шести месяцев находился по месту своего жительства в Санкт-Петербурге, где проводил время по своему усмотрению. Добровольно он явился в часть 10 октября 2025 года в 15.00 и сразу приступил к службе.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026