 
Общество

Гинекологическое отделение филиала областной больницы в Великих Луках переехало

0

Гинекологическое отделение Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы переехало в хирургический корпус стационара, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал министерства здравоохранения Псковской области

Новый адрес отделения: город Великие Луки, улица Пушкина, дом 5.

Переезду предшествовал масштабный ремонт помещений. Теперь госпитализированные пациентки размещаются в современном стационаре.

«Обновленные палаты, процедурные кабинеты и другие помещения отвечают всем современным стандартам и обеспечивают максимальный комфорт во время пребывания», - отметили в министерстве.

Новые телефонные номера: ординаторская – 8 (81153) 3-23-67, пост – 8 (81153) 3-02-06.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026