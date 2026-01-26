Гинекологическое отделение филиала областной больницы в Великих Луках переехало

Гинекологическое отделение Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы переехало в хирургический корпус стационара, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал министерства здравоохранения Псковской области

Новый адрес отделения: город Великие Луки, улица Пушкина, дом 5.

Переезду предшествовал масштабный ремонт помещений. Теперь госпитализированные пациентки размещаются в современном стационаре.

«Обновленные палаты, процедурные кабинеты и другие помещения отвечают всем современным стандартам и обеспечивают максимальный комфорт во время пребывания», - отметили в министерстве.

Новые телефонные номера: ординаторская – 8 (81153) 3-23-67, пост – 8 (81153) 3-02-06.